Commento al Vangelo di oggi 14 dicembre 2025 | Mt 11,2-11

Il Vangelo di oggi ci invita a riflettere sulla ricerca di Giovanni Battista e sulla risposta di Gesù alle sue domande. In questa giornata, meditiamo sulle parole di Cristo che rivelano la grandezza di chi ha fede e riconosce il Signore anche nelle situazioni più difficili. Un momento di introspezione e di ascolto della Parola per rafforzare la nostra fiducia in Dio.

Meditiamo il Vangelo del 14 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it Commento al Vangelo di oggi 14 dicembre 2025: Mt 11,2-11 - In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? lalucedimaria.it

