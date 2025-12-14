COMICON Napoli 2026 | ecco Poster Magister e primi ospiti internazionali
Il COMICON Napoli 2026 si avvicina, con l’annuncio di poster ufficiali, Magister e i primi ospiti internazionali. L’evento si terrà dal 30 aprile al 3 maggio alla Mostra d’Oltremare, promettendo un’edizione ricca di appuntamenti e iniziative distribuite in tutta la città, proseguendo la tradizione di un festival culturale di grande rilievo.
Inizia oggi la road to COMICON Napoli 2026, che si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio alla Mostra d’Oltremare e che, come di consueto, sarà accompagnata da un lungo e ricco calendario di eventi diffusi in tutta la città. Si parte con l’annuncio del Magister, il disvelamento del poster della XXVI edizione, i primi ospiti internazionali, la grande mostra su Robert Crumb e l’immancabile apertura delle biglietterie online. “Dopo avere celebrato il traguardo delle 25 edizioni, il festival inizia a svelare il programma 2026 partendo da alcuni ospiti internazionali accomunati da un sottile filo rosso: il coraggio di ridefinire i linguaggi creativi sfidando i contesti editoriali” – dichiara Matteo Stefanelli, Direttore artistico di COMICON. Game-experience.it
