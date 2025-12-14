Come vestirsi quando nevica senza perdere eleganza | le combinazioni più calde e funzionali per affrontare la città imbiancata

Quando la neve imbianca la città, trovare il giusto equilibrio tra calore, funzionalità ed eleganza diventa una sfida. Questo articolo propone combinazioni di outfit pratici e raffinate, ideali per affrontare le giornate nevose senza rinunciare allo stile. Stratificazioni intelligenti, silhouette pulite e accessori funzionali sono gli alleati per un look chic e adatto alle condizioni invernali.

C ome vestirsi quando nevica senza lasciarsi travolgere dal freddo né scivolare in look troppo sportivi? Anche nelle giornate più imbiancate, il guardaroba urbano può trovare la sua strada chic: strati ben calibrati, silhouette pulite e accessori funzionali riscrivono il concetto di outfit a prova di neve. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Stratificazioni glamour I jeans più fidati e versatili saranno accompagnati da una camicia a righe, da un maglioncino colorato e da una giacca in denim dal taglio minimalista, strategica sotto al cappotto rigoroso, per una dose extra di calore. Leggi anche › A prova di bufera. Iodonna.it

