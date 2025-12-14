Come sono morti i due paracadutisti a Fano lo scontro a 300 metri dal suolo e poi lo schianto a terra | Ermes Zampa e Violetta Laiketsion erano esperti

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due paracadutisti esperti, Ermes Zampa e Violetta Laiketsion, sono deceduti a Fano durante un lancio nei pressi dell'aeroporto. Lo scontro avvenuto a circa 300 metri dal suolo e l'impatto al suolo hanno causato una tragedia che ha sconvolto la comunità locale.

come sono morti i due paracadutisti a fano lo scontro a 300 metri dal suolo e poi lo schianto a terra ermes zampa e violetta laiketsion erano esperti

© Leggo.it - Come sono morti i due paracadutisti a Fano, lo scontro a 300 metri dal suolo e poi lo schianto a terra: «Ermes Zampa e Violetta Laiketsion erano esperti»

Tragedia a Fano, nei pressi del campo d'aviazione dell'aeroporto, poco dopo mezzogiorno: due paracadutisti esperti, un uomo e una donna, l'istruttore Ermes Zampa di Fano e Violetta. Leggo.it

Fano, paracadute si intrecciano durante il lancio: due morti

Video Fano, paracadute si intrecciano durante il lancio: due morti

sono morti due paracadutistiTragico incidente a Fano: morti due paracadutisti - Tragico incidente a Fano, due paracadutisti esperti sono morti dopo che i fili dei loro paracaduti si sono intrecciati durante la caduta ... msn.com

sono morti due paracadutistiLo scontro a 300 metri dal suolo, poi lo schianto a terra: come sono morti i due paracadutisti a Fano: «Ermes Zampa e Violetta Laiketsion erano esperti». Cosa sappiamo - Tragedia a Fano, nei pressi del campo d'aviazione dell'aeroporto, poco dopo mezzogiorno: due paracadutisti esperti, un uomo e una donna, l'istruttore Ermes Zampa di Fano e ... leggo.it