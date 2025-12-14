Come salvare i vigneti dal riscaldamento globale? La scoperta | una roccia in polvere raffredda l’uva

Il riscaldamento globale minaccia i vigneti di tutto il mondo, rendendo urgente trovare soluzioni efficaci. Recenti studi hanno portato alla scoperta di una possibile innovazione: l'uso di una roccia naturale, la zeolite a chabasite italiana, capace di raffreddare gli acini d'uva. Questa scoperta potrebbe rappresentare un passo importante nella protezione delle colture viticole dai cambiamenti climatici.

Bologna, 14 dicembre 2025 – “Come ho fatto questa scoperta? Sono un folle che infila termometri dentro i grappoli di uva, così ho verificato che la zeolite a chabasite italiana, una roccia naturale, raffreddava gli acini”. La scoperta in questione – ovvero come salvare i vigneti dal riscaldamento globale abbassando la loro temperatura – è valsa a Gabriele Valentini, ricercatore 45enne del dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari (Distal) dell’Università di Bologna, il prestigioso premio Viticulture paper of the year award 2025, conferito dall’Australian society of viticulture and enology (Asov). Ilrestodelcarlino.it

Dall’Australia un riconoscimento all’Università di Bologna - Per la prima volta, dunque, il riconoscimento va all’Unibo, per il lavoro di Valentini in collaborazione con c ... ilrestodelcarlino.it