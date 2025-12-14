Come regge il bilancio della Russia tra contabilità creativa trucchetti e coperture

L'articolo analizza come la Russia gestisca il proprio bilancio attraverso pratiche di contabilità creativa, trucchi e coperture, in un contesto di crisi economica e di guerra. Dopo il fallimento dell'invasione dell’Ucraina e le sanzioni europee, il paese si trova ad affrontare una diminuzione delle entrate da gas e petrolio, con implicazioni sulla sostenibilità finanziaria.

© Lettera43.it - Come regge il bilancio della Russia tra contabilità creativa, trucchetti e coperture In due articoli precedenti abbiamo esaminato il deterioramento dell' economia reale russa – partendo da un'analisi inedita del Prodotto interno lordo – dopo il fallimento dell' invasione dell' Ucraina e lo sviluppo di una vera economia di guerra, sulla quale dal 2023 ha cominciato a gravare la diminuzione della vendita di gas e petrolio al mercato europeo per effetto delle sanzioni, con inesorabili perdite di volumi e soprattutto di margini. Il presidente russo Vladimir Putin (foto Ansa). In un'economia basata per oltre il 50 per cento sulla vendita di materie prime, tutto ciò doveva ripercuotersi anche sul bilancio pubblico, i cui dati salienti sono sintetizzati in due tabelle (stime del 2025 di Fondo monetario internazionale, ministero delle Finanze russo, Trading Economics).