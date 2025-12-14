Come inizia la demenza il primo segnale è proprio lì | occhio a questo sintomo

La demenza può iniziare con segnali sottili e difficili da individuare. Recenti studi suggeriscono che un enzima insolito, simile a una tavola da surf, potrebbe essere coinvolto nelle prime fasi di alcune forme rare e precoci della malattia. Riconoscere questo sintomo potrebbe essere fondamentale per una diagnosi precoce e un intervento tempestivo.

Potrebbe esserci un enzima dalla forma insolita, simile a una tavola da surf, all’origine della demenza, o meglio di alcune sue forme più rare e precoci. È quanto emerge da una nuova ricerca condotta da un gruppo di studiosi dell’ Università tecnica di Monaco, dell’ ospedale universitario LMU e del centro di ricerca Helmholtz di Monaco, che ha individuato come un difetto in questo enzima possa innescare la morte dei neuroni. Proprio questo meccanismo rappresenta la base della demenza e del “lento e progressivo declino – spiega il Manuale MSD – della funzione mentale” che la caratterizza. Lo studio nasce dall’analisi di alcuni casi di demenza precoce nei bambini, un ambito ancora poco esplorato. Thesocialpost.it

