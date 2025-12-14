Colpo di scena | basta sole tornano i nubifragi C' è la data da tener d' occhio

Dopo un lungo periodo di stabilità, il maltempo torna a colpire il Mediterraneo e l’Italia. Un cambiamento atmosferico porterà nuvole, piogge intense e criticità, inclusi nubifragi e neve sulle montagne. Ecco le date da tenere d’occhio per non essere colti di sorpresa da questa fase di maltempo.

Il maltempo sta per tornare protagonista sul Mediterraneo e sull'Italia: dopo tanti giorni con l'anticiclone africano un importante cambiamento atmosferico riporterà nubi, piogge, locali criticità per nubifragi e anche tanta neve sulle nostre montagne. Il cambio di scenario. Da ovest avanza sempre più velocemente una perturbazione di origine atlantica pilotata da un profondo ciclone sul Nord Atlantico che tenderà ad abbassarsi di latitudine spianando la strada al peggioramento che si concretizzerà soprattutto da martedì 16 dicembre. L'avvicinarsi del vortice fungerà da richiamo per venti meridionali, ricchi di umidità, con l'aria fredda in quota creando un mix esplosivo per piogge intense e locali nubifragi. Ilgiornale.it Colpo di scena: basta sole, tornano i nubifragi. C'è la data da tener d'occhio - Ombrelli aperti su gran parte d'Italia a causa del ritorno di piogge e locali nubifragi: ecco le zone più a rischio e cosa accadrà successivamente ... msn.com

