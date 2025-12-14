Colpito da quattro proiettili a Solto Collina il 21enne sarà presto interrogato

Un giovane di 21 anni è stato ferito da quattro proiettili durante una sparatoria a Solto Collina. Operato a Brescia il 12 dicembre, si trova in prognosi riservata. È ancora da chiarire la dinamica dell'episodio, mentre il ragazzo sarà presto interrogato dalle autorità.

SPARATORIA. Operato venerdì 12 dicembre a Brescia, è ancora in prognosi riservata il più giovane dei due feriti: due lesioni alla schiena, una al torace e una su un fianco. Ecodibergamo.it

