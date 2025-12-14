Colpito da quattro proiettili a Solto Collina il 21enne sarà presto interrogato

Un giovane di 21 anni è stato ferito da quattro proiettili durante una sparatoria a Solto Collina. Operato a Brescia il 12 dicembre, si trova in prognosi riservata. È ancora da chiarire la dinamica dell'episodio, mentre il ragazzo sarà presto interrogato dalle autorità.

SPARATORIA. Operato venerdì 12 dicembre a Brescia, è ancora in prognosi riservata il più giovane dei due feriti: due lesioni alla schiena, una al torace e una su un fianco. Ecodibergamo.it Colpito da quattro proiettili a Solto Collina, il 21enne sarà presto interrogato - Operato a Brescia, è ancora in prognosi riservata il più giovane dei due feriti nella sparatoria di Solto Collina ... ecodibergamo.it

Un altro grave lutto ha colpito la nota famiglia Marzoli, rinomati pasticceri pescaresi A distanza di quattro anni da papà Lino se ne è andato il primogenito Luca - facebook.com facebook

© Ecodibergamo.it - Colpito da quattro proiettili a Solto Collina, il 21enne sarà presto interrogato

2025 Action Movie! Street vendor beats Western martial arts master, taking down opponents in seconds

Video 2025 Action Movie! Street vendor beats Western martial arts master, taking down opponents in seconds Video 2025 Action Movie! Street vendor beats Western martial arts master, taking down opponents in seconds