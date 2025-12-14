Colpaccio della Juve con il Bologna al Dall' Ara decide di testa Cabal e i bianconeri tornano in zona Champions

La Juventus ottiene una vittoria importante sul campo del Bologna grazie alla rete di Cabal al 19' st, conquistando così tre punti fondamentali per il piazzamento in zona Champions. La partita, giocata al Dall'Ara, ha visto i bianconeri prevalere grazie a un colpo di testa decisivo, consolidando la loro posizione in classifica.

Bologna-Juventus 0-1 RETI: 19'st Cabal. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 7; Zortea 5 (27'st De Silvestri sv), Heggem 5, Lucumí 6 (36'st Bernardeschi sv), Miranda 5.5; Moro 5.5 (27'st Holm sv), Pobega 6; Orsolini 6, Ferguson 5 (21'st Sulemana 5.5), Cambiaghi 6; Dallinga 5 (21'st Castro 5.5). In panchina: Pessina, Lykogiannis, Markovic, Fabbian, Odgaard, Dominguez, Immobile, Rowe, Markovic, Franceschelli.. Feedpress.me

