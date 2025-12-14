Colombo a Sky | Noi in un buon momento ma oggi dobbiamo essere perfetti Non sarà un derby per me penso solo a…

Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, commenta il momento della squadra e l’importanza della perfezione nel match contro l’Inter. Prima del calcio d’inizio, l’attaccante ha condiviso le sue impressioni sulla gara, sottolineando l’attenzione e la concentrazione necessarie per affrontare un avversario così importante.

© Internews24.com - Colombo a Sky: «Noi in un buon momento ma oggi dobbiamo essere perfetti. Non sarà un derby per me, penso solo a…» Inter News 24 L’attaccante del Genoa, Lorenzo Colombo, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro l’Inter in campionato. Ai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Colombo ha suonato la carica a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida di Marassi tra Genoa e Inter. Il giovane centravanti del Grifone ha sottolineato come il momento positivo attraversato dalla squadra possa fungere da propulsore per tentare l’impresa contro la corazzata guidata da Cristian Chivu. Per fermare la Beneamata, secondo la punta scuola Milan, servirà una prestazione impeccabile sia sotto il profilo tecnico che caratteriale. Internews24.com Genoa, Colombo: “Siamo in un buon momento, ma con l’Inter dobbiamo essere perfetti” - Ai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa, ha parlato così prima della partita di Marassi contro l'Inter ... msn.com

Buon Compleanno alla nostra Valentina Colombo!!! Tanti auguri da tutta la famiglia Akademia! #gruppoformula3messina #akademiamessina - facebook.com facebook

Tony Colombo - T'aspetto fore 'o core - Official Video 2025