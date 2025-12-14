Coldiretti Festa del ringraziamento | Masiello reclama attenzione per l’agricoltura

Durante la Festa del Ringraziamento, Masiello sottolinea la necessità di dare maggiore attenzione all’agricoltura, un settore considerato fondamentale ma spesso trascurato dalle istituzioni. Coldiretti evidenzia come l’agricoltura rappresenti un settore primario, che merita un riconoscimento e un impegno più concreti per affrontare le sfide e garantire il suo sviluppo sostenibile.

Tempo di lettura: 4 minuti “ E’ un comparto che tutti definiscono primario, ma non sempre è al primo posto nelle agenda politica delle istituzioni”. Gennaro Masiello, vice presidente nazionale della Coldiretti, ha espresso con queste parole le preoccupazioni e le doglianze di tutti gli operatori e di tutti i rappresentanti sindacali e di categoria del mondo agricolo sannita circa la considerazione labile ed insufficiente del mondo della politica nazionale ed europea nei confronti del mondo rurale nel suo complesso. L’ennesimo grido di protesta Masiello, per conto della Coldiretti, lo ha lanciato nell’annunciare la partecipazione alla manifestazione sovranazionale di protesta il prossimo 18 dicembre a Bruxelles, sede delle Istituzioni europee, nel corso della quale saranno ancora una volta riproposte le ragioni del comparto agricolo. Anteprima24.it

