Cna Day l’eccellenza artigiana in 25 premi | la cerimonia al San Gaetano

CNA Day celebra l’eccellenza artigiana con 25 premi assegnati in diverse categorie, dalla produzione industriale all’arte, dall’innovazione tecnologica alla cultura. La cerimonia si è svolta questa mattina al San Gaetano, riconoscendo il talento e la dedizione di professionisti e imprese che contribuiscono allo sviluppo e alla valorizzazione del settore artigiano.

© Padovaoggi.it - Cna Day, l’eccellenza artigiana in 25 premi: la cerimonia al San Gaetano Dall’illuminazione per i parchi divertimento alla libreria di cultura, dalla produzione di macchine agricole alla barberia passando per il restauro di opere d’arte, per l’innovazione nel campo dell’edilizia e della meccanica e molto altro ancora: nella mattinata di oggi, domenica 14 dicembre, al. Padovaoggi.it Cna premia otto eccellenze polesane - Ci sono anche otto aziende polesane tra le 25 realtà artigiane premiate ieri, dalla Cna di Padova e Rovigo, nel corso del Cna Day: una giornata dedicata alla valorizzazione del “saper fare” artigiano ... polesine24.it

Eccellenza artigiana: premi e storie di successo al CNA Day 2025 di Padova - PADOVA – CNA Day 2025 di Padova ha acceso i riflettori sull’ eccellenza artigiana del territorio, celebrando 25 storie di successo tra Padova e Rovigo. nordest24.it

Il Polesine premiato dal CNA Padova Rovigo L’eccellenza artigiana del Polesine è stata premiata grazie a storie di coraggio, passione e visione. Un lavoro di tradizione e innovazione, dove il saper fare diventa valore e futuro. Artigiani che non si limitano a c - facebook.com facebook

«La Sua attività costituisce un esempio di eccellenza artigiana, di passione per il mestiere e di continuità imprenditoriale - ha affermato il presidente della Camera di commercio di Bologna Valerio Veronesi - un punto di riferimento per generazioni di cittadini» x.com