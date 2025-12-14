Cna Day l’eccellenza artigiana in 25 premi | la cerimonia al San Gaetano

CNA Day celebra l’eccellenza artigiana con 25 premi assegnati in diverse categorie, dalla produzione industriale all’arte, dall’innovazione tecnologica alla cultura. La cerimonia si è svolta questa mattina al San Gaetano, riconoscendo il talento e la dedizione di professionisti e imprese che contribuiscono allo sviluppo e alla valorizzazione del settore artigiano.

Dall’illuminazione per i parchi divertimento alla libreria di cultura, dalla produzione di macchine agricole alla barberia passando per il restauro di opere d’arte, per l’innovazione nel campo dell’edilizia e della meccanica e molto altro ancora: nella mattinata di oggi, domenica 14 dicembre, al. Padovaoggi.it

