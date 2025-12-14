Claudio Sensi | dal Vesuvio alla Lanterna nel rispetto di valori antichi ed alla ricerca di una nuova visione del futuro tra Napoli e Genova

Claudio Sensi attraversa due città emblematiche, Napoli e Genova, radicate in storie antiche e valori profondi. Tra il fascino del Vesuvio e la maestosa Lanterna, il suo percorso si intreccia con un dialogo tra tradizione e innovazione, alla ricerca di una nuova visione del futuro che unisce le radici culturali delle due metropoli.

© Iltempo.it - Claudio Sensi: dal Vesuvio alla Lanterna, nel rispetto di valori antichi ed alla ricerca di una nuova visione del futuro tra Napoli e Genova Ci sono luoghi in cui il destino sembra scriversi da solo. Napoli, con il Vesuvio alle spalle, Genova con la sua Lanterna che porta la luce ai naviganti, sono tra questi. Crescere sotto lo sguardo di un vulcano significa convivere con l'idea che la terra può tremare in qualsiasi momento, che ciò che appare stabile è in realtà fragile. Crescere con il simbolo della lanterna e della sua luce è d'altro canto un invito costante a seguire la luce che può condurci ad un porto sicuro. È in questo scenario che prende forma la traiettoria di Claudio Sensi, imprenditore che ha trasformato la precarietà in metodo, la disciplina in visione, la logistica in un atto di responsabilità sociale. Iltempo.it Claudio Sensi: dal Vesuvio alla Lanterna, nel rispetto di valori antichi ed alla ricerca di una nuova visione del futuro tra Napoli e Genova - Napoli, con il Vesuvio alle spalle, Genova con la sua Lanterna che porta la luce ai ... iltempo.it

Buona la prima #Live con Claudio Sensi e Srdjan Sergio Grujic sul tema del #cabotaggio . Ringrazio Ferdinando Mallardo per l’intervento in diretta ed auguro a tutti una buona serata ! - facebook.com facebook