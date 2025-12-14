Claudio Marchisio si sottopone a un percorso di prevenzione e longevità presso un centro specializzato, con una prima visita dal costo di 500 euro. L’approccio include un’analisi approfondita che va oltre un semplice check-up, coinvolgendo test sullo stress ossidativo, emocromo completo e analisi genetiche per un monitoraggio dettagliato della salute.

© Today.it - Claudio Marchisio, dalla Juve al tempio per la longevità: 500 euro la prima visita

Tutto comincia con un'analisi approfondita, non un semplice check-up, ma uno screening che va dall’analisi dello stress ossidativo all’emocromo completo, fino a un dettaglio a livello genetico. Dimenticate i classici centri estetici. A Torino ha aperto le porte un polo dove la parola chiave è. Today.it

Marchisio durissimo: «Ci sono giocatori che non hanno capito la Juve, lui trotterella. Chiellini? Lo vedo magro». Le parole dell’ex bianconero - Marchisio durissimo: «Ci sono giocatori che non hanno capito la Juve, lui trotterella. juventusnews24.com

Claudio Marchisio su Giorgio Chiellini nella Juve: “Lo vedo tanto magro, io gli voglio tanto bene” - Claudio Marchisio sa cosa servirebbe alla Juventus per tornare ai fasti del passato e spera che possa mettercelo il suo ex compagno Giorgio Chiellini ... fanpage.it