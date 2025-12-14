Classifica Radio Senz’Anima di Irama è il brano più ascoltato

Nella classifica radio della settimana numero 50 del 2025, spiccano nuovi protagonisti e grandi successi. Cesare Cremonini, Annalisa e Irama si contendono le prime posizioni, con quest'ultimo che conquista il primo posto con il brano “Senz’Anima”. Un riepilogo dei brani più ascoltati nella settimana dal 5 all’11 dicembre.

La Classifica Radio della settimana numero 50 del 2025 (5-11 dicembre) vede l’ascesa nelle posizioni più calde della chart di Cesare Cremonini, Annalisa ed Irama. Damiano David perde quattro posizioni e passa dalla #6 alla #10 con Talk To Me, brano che vede il feat. di Tyla e Nile Rodgers. Firmato dal frontman dei Maneskin con John Hill, Sammy Witte, Sarah Aarons è il settimo singolo estratto da Funny Little Fears. In discesa anche Fingo&Spingo di Tiziano Ferro, che scende dalla #8 alla #9, secondo brano che dopo Cuore Rotto ha aperto la nuova era musicale di Tiziano Ferro suggellata dall’arrivo di Sono Un Grande, nono lavoro in studio del cantautore di Latina. Metropolitanmagazine.it

