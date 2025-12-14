Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026 | Magnusson resta in vetta Wierer e Vittozzi in top ten

Al termine della tappa di Hochfilzen, la classifica generale della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-2026 vede Anna Magnusson in testa, seguita da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi tra le migliori. La competizione continua a regalare emozioni e sorprese, con le atlete che si contendono i vertici della classifica in questa stagione ricca di sfide e performance di alto livello.

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo femminile biathlon 2025-2026: Magnusson resta in vetta, Wierer e Vittozzi in top ten Al termine della tappa di Hochfilzen, in Austria, guida la classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon femminile la svedese Anna Magnusson, prima a quota 314, mentre Dorothea Wierer si trova in quinta piazza con 225, e rientra in top ten Lisa Vittozzi, settima con 204. La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi. Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026. Oasport.it Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin in vetta, Goggia irrompe in top ten - Mikaela Shiffrin svetta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025- oasport.it Coppa del mondo di sci alpino 2025 - 2026 a St. Moritz: risultati e classifica di super G e discesa femminile LIVE - La Coppa del mondo 2025 – 2026 di sci alpino femminile approda a St. olympics.com

