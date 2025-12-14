Clair Obscur | Expedition 33 vince tanti premi ai TGA | il presidente francese Macron esprime soddisfazione

Clair Obscur: Expedition 33 ha conquistato numerosi premi ai The Game Awards 2025, segnando una svolta storica per il settore videoludico. La vittoria, frutto di numerose nomination, ha suscitato grande entusiasmo, anche a livello istituzionale, con il presidente francese Macron che ha espresso la sua soddisfazione per questo straordinario risultato.

Clair Obscur: Expedition 33 ha scritto una pagina storica ai The Game Awards 2025, trasformando una pioggia di nomination in un trionfo senza precedenti. Il GDR sviluppato da Sandfall Interactive non solo ha conquistato il pubblico e la critica, ma ha attirato anche l’attenzione delle più alte cariche istituzionali. Il presidente francese Emmanuel Macron ha infatti espresso pubblicamente la propria soddisfazione per il risultato. Un riconoscimento che va oltre l’industria videoludica e diventa simbolo culturale nazionale. Per la Francia, è una vittoria che parla di creatività, ambizione e futuro. Game-experience.it

