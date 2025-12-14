Civitanovese a caccia di punti a Fermignano Marinelli | Ci attende una gara ricca di insidie

La Civitanovese si prepara alla trasferta di Fermignano, con l’obiettivo di conquistare punti importanti. Il tecnico Daniele Marinelli sottolinea le insidie di una gara difficile, mentre la squadra, quasi al completo, affronta la sfida con determinazione per risalire la classifica. Solo Candia è ancora in fase di recupero, ma rimane in lista di convocazione.

Civitanovese pressoché al completo nella tana della Fermignanese. I rossoblù del tecnico Daniele Marinelli, che vogliono riemergere dal baratro dell’ultimo posto di classifica, sono tutti a disposizione con l’unica eccezione riguardante il laterale Candia, non ancora in perfetta condizione ma comunque convocato. Non dovrebbero esserci particolari problemi per il portiere Servalli che in settimana ha rimediato una ferita alla nuca durante la partitella. "Affrontiamo – dice l’allenatore rossoblù Daniele Marinelli – una partita difficilissima, contro una squadra che è stata anche in testa alla classifica nelle prime giornate. Sport.quotidiano.net

