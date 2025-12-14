Cittadinanza onoraria al pm nemico dei Casalesi ed è polemica

Il conferimento della cittadinanza onoraria a Catello Maresca, noto per la sua battaglia contro il clan dei Casalesi, ha suscitato reazioni contrastanti. La decisione del Comune di Mondragone ha acceso un dibattito politico e sociale, aprendo discussioni sulla scelta di premiare una figura così controversa.

Il conferimento della cittadinanza onoraria di Mondragone  a Catello Maresca, uno dei pm simbolo della lotta al clan dei Casalesi, è al centro di una querelle politica.Il presidente del consiglio comunale mondragonese Vincenzo Corvino ha anticipato ai componenti dell'assise l'intenzione di. Casertanews.it

