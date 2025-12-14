Cittadella mister Iori | Nel primo tempo non abbiamo fatto nulla ma la reazione è stata da squadra vera

Il match tra Cittadella e Novara si è concluso con un pareggio 2-2, un risultato che, nonostante la posizione in classifica, rappresenta un passo importante per la squadra di Iori. Il tecnico commenta senza mezzi termini l’andamento della partita, evidenziando la scarsa performance nel primo tempo e la reazione determinata nella ripresa.

Un punto che pesa più di quanto dica la classifica. Manuel Iori analizza senza sconti il 2-2 contro il Novara, arrivato al termine di una gara dai due volti, con un primo tempo da dimenticare e una ripresa di orgoglio e carattere. «Il primo tempo non abbiamo fatto niente», ammette il tecnico. Padovaoggi.it Cittadella, aria di riscatto per mister Iori: «Serve lucidità. Chiudiamo bene il girone: il Novara è squadra vera» - In conferenza stampa per presentare il match con il Novara, il tecnico granata archivia definitivamente il Trento e vuole i tre punti contro i piemontesi ... padovaoggi.it

Cittadella rimonta a metà, contro il Novara finisce 2-2 e il 3º posto si allontana - Sotto di due gol dopo un primo tempo davvero complicato, i ragazzi di Iori nella ripresa rimontano con le reti di Redolfi e Falcinelli, entrambi al primo centro in maglia granata. padovaoggi.it

? "Sarà fondamentale la capacità di saper soffrire in alcuni momenti, ma ce la giocheremo a viso aperto" Le parole di mister Zanchetta in vista di Cittadella-Novara Il video della conferenza stampa è sul nostro canale YouTube x.com

Presentazione Mister IORI | AS Cittadella