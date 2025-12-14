Cittadella all’esame Palazzolo

Oggi alle 14:30, la Cittadella affronta in trasferta il Palazzolo nell’ultima partita del 2025. La sfida rappresenta un’occasione importante per i biancazzurri, che cercano di consolidare la prima posizione in classifica, mentre il Palazzolo tenta di avvicinarsi e ridurre il gap.

L’ultima trasferta del 2025 porta oggi (14,30) la Cittadella sul campo del Palazzolo, prima inseguitrice dei biancazzurri a -5 dal gruppone che comprende le prime 6 della classe. Forti di 8 risultati utili e di una fiducia consolidata in questi ultimi 2 mesi, i ragazzi di Gori devono fare a meno dei soliti Maini, Panfilo, Formato (mirino sulla Pistoiese, domenica 21 a Budrio per il bomber) e Stoppelli, non convocato Carrozza perché sul mercato, possibili rientri dal 1’ di Sardella (ballottaggio con Manzotti), Mandelli e Sala (testa a testa con Morello). Nei bresciani Di Masi squalificato, rientrano Cristini e Uberti. Ilrestodelcarlino.it

