Ciondolo orologio bracciali | al via nuove indagini sugli oggetti indossati da Chiara Poggi il giorno del delitto

Nuove indagini sono in corso sugli oggetti indossati da Chiara Poggi il giorno del suo omicidio a Garlasco. Tra gli articoli analizzati ci sono un ciondolo a forma di dente di squalo, braccialetti, l'orologio e la cavigliera, con l'obiettivo di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.

Al via nuove analisi sugli oggetti che Chiara Poggi indossava il giorno che è stata uccisa a Garlasco, tra cui un ciondolo di un dente di squalo, alcuni braccialetti, l'orologio e la cavigliera. L'annuncio del consulente della famiglia Dario Redaelli: "Li useremo nel momento in cui lo riterremo opportuno".

