Cinque appuntamenti al femminile a Cisterna
La Consulta delle Donne di Cisterna presenta “Viaggio al femminile: raccontarsi, riconoscersi, scegliersi”, un percorso di cinque incontri dedicati alle donne. Ogni appuntamento approfondirà aspetti diversi dell’universo femminile, offrendo spazi di confronto, riflessione e crescita personale. Un’occasione per condividere esperienze, rafforzare l’identità femminile e promuovere il dialogo tra le partecipanti.
