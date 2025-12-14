Ciclocross | Mathieu van der Poel torna da padrone vittoria a Namur Bene Mattia Agostinacchio

Mathieu van der Poel torna protagonista nel ciclocross, conquistando la vittoria a Namur durante la tappa della Coppa del Mondo. In un debutto impressionante in terra belga, il campione dimostra ancora una volta la sua supremazia, mentre Mattia Agostinacchio si distingue con una prestazione positiva. Un episodio di grande rilievo nel mondo del ciclocross.

È tornato, alla sua maniera. Vittoria numero 29 nella Coppa del Mondo di ciclocross per Mathieu van der Poel che debutta come meglio non poteva in terra belga a Namur. La sua stagione si è aperta oggi, ovviamente trionfando con la maglia di campione del mondo sulle spalle per l’atleta dell’Alpecin-Deceuninck. E pensare che il lavoro non è stato facile come altre volte: nelle prime tornate c’era stata una caduta per il fuoriclasse neerlandese che poi ha dovuto fare i conti con il talento del campione belga Thibau Nys. Proprio nell’ultimo giro però la caduta del corridore della Baloise Glowi Lions ha spianato la strada a van der Poel che si è involato in solitaria verso il traguardo. Oasport.it

