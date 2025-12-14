ciclocross debutto stagionale vincente per van der poel

Mathieu Van Der Poel inaugura la stagione ciclocross con una vittoria a Namur, nonostante una caduta. Il campione dimostra subito il suo talento e la determinazione, confermando le aspettative per il suo debutto nel fango e aprendo con successo il percorso competitivo di quest’anno.

Roma, 14 dicembre 2025 - Prima gara stagionale nel ciclocross e prima vittoria, nonostante una caduta: il protagonista è Mathieu Van Der Poel, che non delude le aspettative riposte sul suo debutto nel fango, avvenuto a Namur. La cronaca della gara. Il conteggio dei successi in Coppa del Mondo sale così a 29 in una giornata che non si era aperta benissimo. Prima una caduta e poi il talento di Thibau Nys, fresco di annuncio da parte della sua Lidl-Trek di debutto al Giro d'Italia 2026 (ma nel ciclocross gareggia per la Baloise-Trek Lions ): anche l'idolo di casa però finisce nel fango e così spiana la strada a Van Der Poel, che vince con 9" di vantaggio. Sport.quotidiano.net

