Ciclocros | Lucinda Brand domina la prova Elite a Namur sul podio anche Van Alphen e Fouquenet

A Namur, nella quarta tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026, Lucinda Brand si è imposta nella gara élite femminile, dominando fin dai primi giri. Sul podio sono saliti anche Van Alphen e Fouquenet, che hanno completato un'affascinante giornata di ciclismo in Belgio.

Si è da poco conclusa la gara élite femminile valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo di ciclocross 2025-2026: in Belgio, a Namur, è stata la favorita Lucinda Brand a conquistare la vittoria, prendendo in largo nel primo giro ed aumentando sensibilmente il gap fino al traguardo. Terzo successo per l’olandese dopo le affermazioni a Tabor e Terralba. Dietro, invece, è stata Aniek Van Alphen a staccarsi dal gruppetto inseguitore e cercare una disperata rimonta sulla connazionale. La leader della classifica generale si è dovuta però accontentare della seconda posizione a 43?. Completa il podio la francese Amandine Fouquenet ad 1’00” dalla vetta. Oasport.it

