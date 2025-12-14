Ciclismo | Splendida festa per le società pisane

Domenica 14 dicembre 2025, presso la Villa Medicea di Coltano, si è svolta la festa delle società pisane di ciclismo, organizzata dal Comitato Provinciale della Federciclismo. Un evento che ha visto la partecipazione di atleti, dirigenti e appassionati, celebrando il mondo del ciclismo locale in un ambiente ricco di entusiasmo e collaborazione.

Pisa, 14 dicembre 2025 – Nella Villa Medicea di Coltano sede anche del Museo Archeologico, in una sala gremita tra atleti, dirigenti e sportivi, si è tenuta la splendida festa delle società pisane organizzata dal locale Comitato Provinciale della Federciclismo. Tra gli ospiti per il Comune di Pisa l'assessore allo sport Frida Scarpa, e per il Comitato Regionale Toscana il suo presidente Luca Menichetti con i consiglieri Massimo Fogli e Andrea Diolaiuti. Ha fatto gli onori di casa Benedetto Piccinini presidente provinciale del Comitato pisano con i suoi collaboratori. Ricordata la stagione 2025 con l'arrivo di tappa del Giro d'Italia in Piazza dei Miracoli a Pisa dopo 45 anni, l'impegno nel promuovere il ciclismo giovanile che sarà aspetto primario anche nel 2026, la grande stagione della locale U.

