Christian De Sica | caduta di stile nei confronti di Milly Carlucci
Christian De Sica è finito al centro delle polemiche dopo aver pubblicato un post su Instagram rivolto a Milly Carlucci, criticando il suo aspetto e sollevando accuse di bodyshaming. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni sui social, evidenziando un episodio che ha messo in discussione il comportamento dell'attore nei confronti della conduttrice.
Christian De Sica ha pubblicato su Instagram un post su Instagram contro Milly Carlucci ed il suo orecchio: tante le accuse di bodyshaming. Ildifforme.it
Christian De Sica sfotte Milly Carlucci sui social durante la diretta, poi cancella tutto: la foto incriminata e cosa è successo dopo - Pubblicare foto e video sui social network può creare problemi soprattutto se sei un personaggio famoso e il post che pubblichi non è ... msn.com
Ballando con le stelle, Christian De Sica ironizza sull’orecchio di Milly Carlucci - Christian De Sica pubblica una foto ironica di Milly Carlucci durante la semifinale di *Ballando con le stelle*, poi cancella il post dopo le critiche, ma lo screenshot diventa virale sui social. news.fidelityhouse.eu
Ma l’orecchio? ! ? " È bastata questa frase di Christian De Sica, scritta sotto una foto di Milly Carlucci durante Ballando con le stelle, per scatenare una reazione a catena. L’attore aveva pubblicato su Instagram lo screenshot della conduttrice visto di profilo, me - facebook.com facebook
Post Instagram di Christian De Sica, poi sparito. #BallandoConLeStelle x.com
