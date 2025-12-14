Una sparatoria alla Brown University di Providence, Rhode Island, ha provocato la morte di due studenti e il ferimento di altre nove persone, tutte studentesse e studenti. L'evento ha sconvolto il campus e la comunità locale, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza nelle università statunitensi.

Le due vittime e i nove feriti della sparatoria avvenuta alla Brown University, a Providence, nello Stato del Rhode Island, sono tutti studenti. Lo ha confermato la presidente dell’ateneo, Christina Paxson, durante una conferenza stampa. «Il nostro obiettivo in questo momento è sostenere le famiglie che sono state colpite da questo, le famiglie dei due studenti che purtroppo hanno perso la. Feedpress.me

Choc alla Brown University, uccisi due studenti e ferite altre nove persone in una sparatoria - L’attacco è avvenuto durante una sessione di esami in un edificio di ingegneria e fisica: è caccia all’attentatore, ripreso in un video lungo Hope Street ... msn.com