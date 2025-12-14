Choc al macello equino La denuncia dei grillini | Insultati aggrediti e inseguiti coi forconi

Un grave episodio di violenza al macello equino ha coinvolto attivisti grillini, che denunciano insulti, aggressioni e minacce con forconi. Testimoni descrivono comportamenti intimidatori e offensivi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sul rispetto delle normative in un settore già al centro di polemiche.

"Mi ha insultata con frasi sessiste per poi strattonarmi. Mi ha detto: devi crepare, bastarda e poi ha iniziato a rincorrerci brandendo un forcone. È stato terribile". È ancora sotto choc l’onorevole cinque stelle reggiana Stefania Ascari che ieri ha denunciato pubblicamente di essere stata aggredita a Correggio, all’esterno di un macello al pari dell’ex deputato del M5s Paolo Bernini, attivista di Animal Equality e del consigliere regionale Lorenzo Casadei. Ieri mattina, infatti, Ascari, Bernini e Casadei si erano recati nel macello equino di proprietà dell’azienda Zerbini e Ragazzi, finita al centro di una investigazione condotta dall’organizzazione internazionale per la protezione degli animali allevati a scopo alimentare, per effettuare un sopralluogo a fronte della denuncia relativa a presunti maltrattamenti animali e atti di crudeltà. Ilrestodelcarlino.it

