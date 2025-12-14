Chivu | Un allenatore è bravo quando le cose vanno bene se non porti a casa niente vieni criticato

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato la sua esperienza e le sfide della panchina dopo la vittoria contro il Genoa. In un’intervista a Sky, ha sottolineato l’importanza di ottenere risultati positivi e ha condiviso il suo punto di vista sulla critica che accompagna il ruolo di allenatore, evidenziando come il successo sia fondamentale per essere giudicati.

L’allenatore dell’ Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la vittoria contro il Genoa Le parole di Chivu. Siete primi in classifica « Partirei dalla prestazione. Genova è sempre un campo ostico e da quando è arrivato Daniele sta giocando bene. Sapevamo che non sarebbe stato facile e dovevamo fare del nostro meglio. Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, poi nel secondo tempo abbiamo preso gol. Potevamo fare il 3-1 ed essere più attenti, ma abbiamo portato a casa i tre  punti». Sul finale avete tolto una punta «I calciatori si sono calati nella difficoltà del momento, noi abbiamo deciso di metterci a quattro perché facevamo difficoltà. Ilnapolista.it

