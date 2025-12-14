Chivu Inter tra memoria e presente | Marassi De Rossi e una sfida che vale più dei tre punti

L'articolo ripercorre il percorso di Chivu Inter, dal ricordo dei momenti difficili allo stadio Flaminio fino alla sua attuale esperienza come allenatore, affrontando l'importante sfida contro Daniele De Rossi. Un viaggio tra passato e presente che mette in luce la crescita e l'evoluzione di un protagonista simbolo del club nerazzurro.

Inter News 24 Chivu Inter, tra memoria e presente: dal giorno dei fischi allo stadio Flaminio fino al primo incrocio da allenatori con Daniele De Rossi. Ci sono partite che non iniziano con il fischio d’inizio, ma molto prima, nei ricordi. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, lo sa bene. Nella sua memoria è ancora vivo quell’allenamento a porte aperte allo stadio Flaminio, quando, appena passato dalla Roma ai nerazzurri, rifiutò le cuffie consigliate dallo staff. Voleva sentire tutto, fino in fondo, quel tappeto di fischi. Tra le urla, una in particolare: « E?ti o ru?ine pentru întreaga Românie », sei la vergogna di tutta la Romania. Internews24.com

Chivu: "A Napoli sarà dura, ma mi fido della mia Inter. Il giorno di riposo? Giusto staccare" - Mentre Cristian Chivu parla nella sala stampa del centro sportivo, la squadra si raduna per pranzare insieme in una stanza vicina: momento solenne prima di partire per Napoli. gazzetta.it

Nervosismo Inter, Chivu deve lavorare sulla testa: cosa chiede alla squadra - Ieri era il compleanno di Chivu: 45 anni da festeggiare in famiglia (come da post Instagram della moglie Adelina), decisamente meno alla Pinetina, dove era presente, come d'abitudine, la dirigenza al ... corrieredellosport.it

Inter, l’orgoglio di Chivu: “Ci dicevano falliti e finiti, invece siamo ancora qui” x.com

Chivu: “All’Inter fame e consapevolezza, non siamo finiti” Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, tornando anche sul momento vissuto dai nerazzurri dopo il ko europeo contro il Liverpool. “Ho - facebook.com facebook