Chivu Inter la difesa del gruppo tra critiche identità e Marassi | Siamo ancora qui!
Dopo le recenti difficoltà e le critiche, la squadra si prepara alla sfida contro il Genoa con determinazione. Chivu e il gruppo difendono l’identità dell’Inter, sottolineando la loro volontà di reagire e risalire la china. Nonostante le sconfitte, la squadra si concentra sul presente, credendo ancora nel valore collettivo.
Inter News 24 Chivu Inter, la difesa del gruppo: dopo il ko con il Liverpool e sei sconfitte stagionali, il tecnico respinge le etichette in vista del Genoa. Il clima attorno all' Inter resta denso, appesantito da risultati che fanno rumore e da episodi discussi. Le bizzarrie arbitrali sul rigore concesso al Liverpool in Champions League hanno acceso il dibattito, ma a pesare davvero è il dato complessivo: sei sconfitte già incassate. Un numero che alimenta critiche e riapre un tema annoso, quello dei nerazzurri che faticano a reagire dopo uno schiaffo, raramente capaci di rimettere in piedi una partita quando vanno sotto.
Dumfries Inter, ecco le ultime notizie che arrivano: il tecnico Chivu intanto ha già pronta questa cosa… - Dumfries Inter, arrivano le ultime notizie sul nerazzurro: l'allenatore Chivu ha già pronta questa cosa per Genova L'Inter si prepara alla delicata sfida contro il Genoa in piena emergenza.
Inter, infortunio Acerbi: allarme in difesa per Chivu e situazione da monitorare verso Bergamo - L'Inter deve fare i conti con un nuovo problema in difesa: Francesco Acerbi è costretto allo stop dopo l'infortunio accusato durante la partita di Champions League contro il Liverpool.
Inter, l'orgoglio di Chivu: "Ci dicevano falliti e finiti, invece siamo ancora qui"
Chivu: "All'Inter fame e consapevolezza, non siamo finiti" Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, tornando anche sul momento vissuto dai nerazzurri dopo il ko europeo contro il Liverpool.
Stramaccioni parla del Chivu calciatore e poi allenatore ? È l'uomo giusto per l'Inter?