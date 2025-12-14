Chivu Inter identità e fiducia oltre le critiche | Siamo sulla strada giusta

In un contesto di alti e bassi, la Chivu Inter affronta le critiche mantenendo fiducia e determinazione. Il tecnico sottolinea l'importanza di un'identità forte e evidenzia i progressi del gruppo, convinto che la stagione sia ancora aperta e che la squadra sia sulla strada giusta per raggiungere i propri obiettivi.

Inter News 24 Chivu Inter, identità e fiducia oltre le critiche: tra alti e bassi, aspettative pesanti e una stagione ancora aperta, il tecnico difende il lavoro del gruppo. Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, non sono solo dichiarazioni di circostanza, ma una presa di posizione chiara in un momento delicato della stagione. Dopo settimane di critiche, etichette e analisi spesso drastiche, il tecnico romeno ha scelto di fare scudo al gruppo, ribadendo fiducia nel lavoro quotidiano e nella direzione intrapresa. Come riportato da Corriere dello Sport, Chivu ha parlato con lucidità, usando sempre il “noi”, segnale evidente di una complicità profonda con la squadra. Internews24.com Come Cristian Chivu sta ridefinendo l’identità dell’Inter dopo Inzaghi - Cristian Chivu è approdato a San Siro nel giugno 2025 per raccogliere l’eredità di Simone Inzaghi e, già dalle prime settimane, ha iniziato a imprimere la sua impronta ... fcinternews.it

Inter, Marotta: «Chivu per noi non è nulla di strano: lo conoscevamo. Abbiamo avuto coraggio di fare questo» - Inter, Marotta parla con sicurezza: «Chivu per noi non è nulla di strano: lo conoscevamo. calcionews24.com

Inter, l’orgoglio di Chivu: “Ci dicevano falliti e finiti, invece siamo ancora qui” x.com

Chivu: “All’Inter fame e consapevolezza, non siamo finiti” Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, tornando anche sul momento vissuto dai nerazzurri dopo il ko europeo contro il Liverpool. “Ho - facebook.com facebook

© Internews24.com - Chivu Inter, identità e fiducia oltre le critiche: «Siamo sulla strada giusta»