Chivu | Il Napoli ha perso? Pensiamo a noi e non guardiamo gli altri
Prima della sfida contro il Genoa, l’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha commentato la situazione del Napoli, invitando a concentrarsi su se stessi anziché sugli altri. Ha inoltre parlato della coppia d’attacco formata da Lautaro e Pio, sottolineando l’importanza del loro contributo alla squadra.
L’allenatore dell’ Inter, Cristian Chivu, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida contro il Genoa Coppia d’attacco? «Lautaro e Pio fanno una bella coppia. oggi c’è da mettere un po’ tutto e bisogna adattarsi alla partita sapendo che il Genoa ha qualità del palleggio e carattere e noi dobbiamo essere pronti» Sulle scelte di campo: « Faccio tante valutazioni, a partire dall’equilibrio per il terzo di destra, la velocità del centrale e le qualità individuali nella scelta. In mezzo al campo abbiamo tanta qualità. Calhanoglu è Calhanoglu, ma chi l’ha sostituito ha sempre fatto bene». Ha perso il Napoli e il Milan ha pareggiato, vi mette più pressione? « Stimoli erano prima, perché siamo consapevoli dell’importanza della partita. Ilnapolista.it
