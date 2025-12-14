Chivu allena e parla già con la sicurezza dei grandi Zazzaroni

Chivu si sta già affermando come allenatore, dimostrando sicurezza e autorevolezza in campo, come confermato da Lautaro. I giocatori apprezzano il suo metodo e l’entusiasmo che trasmette, mentre lui stesso si mostra convinto delle proprie capacità. Un percorso che promette bene per il futuro, con la squadra pronto a seguire la sua guida.

Parola di Lautaro. «Siamo felici del nostro lavoro, poi credo che la realtà del campo sia diversa da quella raccontata. Siamo consapevoli che dobbiamo aggiungere qualcosa dal punto di vista dell’attenzione, della qualità, del divertimento. Nonostante quello che si diceva stiamo facendo una grande stagione, con alti e bassi, e cerchiamo di toglierci i bassi. Ma siamo fiduciosi perché stiamo lavorando tanto e i risultati si vedono in campo». Parola di Cristian, sempre sia Lautaro. «Io chiedo tante cose ai miei, poi è la loro percezione che conta. Loro hanno voglia. Siccome siamo partiti sempre sotto la lente d’ingrandimento perché dicevano che eravamo falliti, noi siamo lì con la determinazione. Ilnapolista.it

Da tecnico Chivu compirà un anno il 18 febbraio. Comunica bene e dà l’impressione di allenare la squadra da molto più tempo. - facebook.com facebook

Sky - L' #Inter si allena ad Appiano, #Chivu riabbraccia altri otto giocatori. Attesa sul fronte #Dumfries x.com