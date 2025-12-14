Chiude il bar delle sorelle Bai Così la zona Barca perde un pezzo di storia
Il bar delle sorelle Bai, storico punto di ritrovo nel quartiere Barca di Bologna, chiude le sue porte. Con questa decisione, la zona perde un pezzo di storia e di identità, lasciando un vuoto nel tessuto sociale di piazza Giovanni XXIII. Un luogo che negli anni aveva rappresentato un punto di riferimento per residenti e visitatori, simbolo di convivialità e tradizione.
Bologna, 14 dicembre 2025 – Da oggi, si spegne una luce nel quartiere. E non è una luce qualsiasi. Perché il bar latteria alimentari Virgi al Treno della Barca, in piazza Giovanni XXIII, era diventato un punto di riferimento fondamentale per chi abita in zona. E su questo, sono tutti d’accordo. Le sorelle Bai abbasseranno la saracinesca. Stasera le sorelle Bai – Gisella e Silvana, con l’aiuto di Adele – abbasseranno quella saracinesca, salutando i tantissimi clienti affezionati che, in 22 anni, sono diventati come una famiglia per loro (e viceversa). Le sorelle, sommerse in questi giorni di doni – p iante, oggetti e targhe create apposta per loro –, hanno già le lacrime agli occhi, mentre vedono sfilare il viavai degli avventori di sempre. Ilrestodelcarlino.it
