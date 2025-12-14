Chiellini a Dazn | La famiglia Agnelli e la Juventus sono una cosa unica Torneremo ad essere vincenti
Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha rilasciato dichiarazioni a Dazn prima della sfida contro il Bologna, sottolineando l’unicità della famiglia Agnelli e della società bianconera. Il dirigente ha espresso fiducia nel ritorno alla vittoria, evidenziando l’importanza dei valori e della tradizione della Juventus nel percorso di risalita.
Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato a Dazn prima del match del Dall’Ara contro il Bologna. Queste le parole del tecnico. Giorgio Chiellini, Football Strategy Director della Juventus, ha presentato Bologna Juve. FRATTESI E THURAM – « Di Frattesi non parlo, mancanza di rispetto verso l’Inter. Ma Thuram è e rimane un giocatore della Juventus. Un messaggio importante e scontato, oggi gioca ed è un giocatore importante. Lo ha dimostrato in questo anno e mezzo. Non vogliamo privarci di lui ma costruire un futuro con lui ». PAROLE ELKANN – « Sono state parole forti, importanti. Per chi lo conosce e vive quotidianamente non sono parole sorprendenti. Juventusnews24.com
