Chiavari 6 sanitari aggrediti e decine di molestie in un mese | 20enne in cella

Nel mese di novembre, Chiavari e Lavagna sono stati teatro di numerosi episodi di violenza contro il personale sanitario, con 6 sanitari aggrediti e decine di molestie. Un giovane di 20 anni, coinvolto in un episodio di aggressione in pronto soccorso, è stato fermato e rilasciato ripetutamente, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza negli ambienti di emergenza.

Lavagna, l’uomo ha colpito al volto una oss in pronto soccorso. Dal 20 novembre è stato fermato e poi rilasciato per tre volte. Ilsecoloxix.it Chiavari, 6 sanitari aggrediti e decine di molestie in meno di un mese: ventenne in cella - Dal 20 novembre è stato fermato e poi rilasciato per tre volte ... ilsecoloxix.it

Sanitari aggrediti. Una piaga sociale - Negli ultimi anni, gli atti di violenza contro il personale sanitario negli ospedali italiani sono aumentati e sempre più i... lanazione.it

