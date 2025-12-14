© Bolognatoday.it - Chiara Gualzetti, il libro-testimonianza arriva a Monteveglio

È più di un libro, "Era mia figlia" (edito da Solferino) non è solo il racconto della vita e, purtroppo della morte tragica, di Chiara Gualzetti, ma anche del percorso di Vincenzo, il padre, che ha trasformato il dolore insopportabile in una testimonianza di vita. E il racconto di tante altre. Bolognatoday.it

Chiara Gualzetti, il libro-testimonianza arriva a Monteveglio - È stato presentato il 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, a Montecitorio, prossimo appuntamento nel paese dove Chiara ha vissuto ed è stata uccisa ... bolognatoday.it

Vincenzo Gualzetti: chi è il papà di Chiara Gualzetti/ “Il suo assassino graziato dalla minore età” - Chi è Vincenzo Gualzetti, il padre della 15enne Chiara brutalmente uccisa da un amico nel 2021: da anni si batte per cambiare il sistema penale Nella giornata di oggi Vincenzo Gualzetti sarà ospitato ... ilsussidiario.net

Raccontare la storia di Chiara Gualzetti è stato difficilissimo. Perché Chiara avrebbe compiuto 15 anni di lì a pochi giorni. Aveva ancora tutto davanti: i sogni, le prime esperienze, la vita intera. Chiara è stata uccisa e strappata alla sua famiglia da un coetaneo - facebook.com facebook