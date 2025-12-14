Chiara Ferragni lancia la sua candela ma la trasparenza sugli ingredienti è un lusso che non possiamo permetterci

Chiara Ferragni presenta la sua nuova candela profumata, un oggetto di tendenza che unisce stile e design. Tuttavia, la mancanza di trasparenza sugli ingredienti ha suscitato dubbi e preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla qualità del prodotto, sollevando interrogativi sulla possibilità di conoscere cosa si diffonde nell'ambiente domestico.

Il nuovo prodotto della Ferragni solleva interrogativi sul rischio per la salute. Perché non rivelare gli ingredienti? Chiara Ferragni ha recentemente lanciato sul mercato una nuova candela profumata, un prodotto che promette di aggiungere un tocco di lusso e stile alla casa. Ma dietro la pat.

