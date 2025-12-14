Chi vuole essere milionario – Il Torneo le anticipazioni del 14 dicembre

Il 14 dicembre torna su Canale5 il secondo appuntamento con

Secondo appuntamento con Chi vuol essere milionario – Il Torneo: il game show, tra i più amati della televisione italiana, torna con una nuova puntata in onda domenica 14 dicembre su Canale5, che si preannuncia ricca di suspance. Alla guida, come nella prima edizione della trasmissione, ci sarà Gerry Scotti, ormai volto di punta di Mediaset, che cercherà un nuovo campione tra i 10 concorrenti in gara. Chi vuol essere milionario – Il Torneo: le anticipazioni del 14 dicembre. Il celebre game show, tra i più amati al mondo, torna in prima serata su Canale5 con il suo conduttore storico, Gerry Scotti. Dilei.it

