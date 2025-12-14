Chi vuol essere milionario stasera 14 dicembre | le anticipazioni

Stasera, domenica 14 dicembre, torna su Canale 5 il secondo appuntamento con 'Chi vuol essere milionario – Il Torneo'. La competizione, condotta da Gerry Scotti, prosegue con nuovi concorrenti pronti a mettere alla prova le proprie conoscenze, offrendo possibilità di vincite sostanziose in una serata all'insegna della suspense e dell'intrattenimento.

Stasera, domenica 14 dicembre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con 'Chi vuol essere milionario – Il Torneo'. Alla guida del game show Gerry Scotti, che con i suoi mitici 'L'accendiamo?' o 'E' la tua risposta definitiva?' cercherà un nuovo campione tra i 10 concorrenti in gara. Dei 10 solo 3 giocatori

