Chi vuol essere milionario – Il Torneo secondo appuntamento su Canale 5 con Gerry Scotti

Chi vuol essere milionario – Il Torneo, Gerry Scotti conduce su Canale 5 la seconda puntata del popolarissimo game show: chi sarà il nuovo campione tra i 10 concorrenti in gara?. Domenica 14 dicembre, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Alla guida del game show Gerry Scotti, che con i suoi mitici "L'accendiamo?" o "È la tua risposta definitiva?" cercherà un nuovo campione tra i 10 concorrenti in gara. Dei 10 solo 3 giocatori però accederanno alla seconda fase e potranno tentare la scalata al milione di euro. Ognuno di loro avrà a disposizione i tre classici aiuti: il 50:50, che elimina due risposte sbagliate, Chiedi al Tuo Esperto, che consente di chiedere un consiglio a un amicoparente e lo Switch, che permette di cambiare totalmente una domanda.

