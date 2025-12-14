Chi vuol essere milionario 2025 quanti soldi ha vinto Vittoria | domande e risposte 14 dicembre

Cosa succede nella seconda puntata di Chi vuol essere milionario 2025 che va in onda nella prima serata di domenica 14 dicembre 2025. Quali sono le risposte esatte delle domande poste ai concorrenti da Gerry Scotti? Chi va avanti nel gioco e chi alla fine vince? Vediamo insieme. Chi vuol essere Milionario il Torneo: domande e risposte di Vittoria, che ha vinto 1 milione di euro. In quanto terza classificata nelle qualificazioni, Vittoria è la prima a iniziare la fase più importante del noto quiz televisivo di Canale 5. Ebbene ha indovinato tutte le risposte! In tre minuti, la concorrente ha dato la risposta da 1 milione di euro! Questa la cifra vinta da Vittoria, un'anziana insegnante di grande cultura e preparazione.

