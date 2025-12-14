Chi vince e chi perde nel 2025 Il ritorno di Trump e le sfide globali

Il 2025 si presenta come un anno di grandi cambiamenti e incertezze per i mercati globali. Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, si riaccendono tensioni geopolitiche e commerciali, influenzando le dinamiche mondiali e creando una fase di transizione caratterizzata da sfide e opportunità per vari attori internazionali.

Il 2025 dei mercati è stato un anno di transizione ricco di incertezze e profondi cambiamenti. Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha immediatamente riacceso tensioni geopolitiche e commerciali. La volatilità dei primi mesi dell’anno ha avuto prevalentemente origine dai dazi annunciati nel Liberation Day di aprile. Tuttavia, grazie alle successive negoziazioni commerciali, la pressione si è progressivamente ridotta, favorendo un recupero dei mercati. "Anche le prospettive di crescita hanno subito variazioni significative. Attualmente, il Pil Usa è atteso in crescita, del 2,1%, e quello europeo a +1,3% per il 2025, mentre la probabilità di una recessione globale è scesa sotto il 40%", afferma Mario Beccaria, che guida l’Investment Center di Banca Generali. Quotidiano.net

