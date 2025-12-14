Chi sono Violetta ed Ermes morti nell’incidente col paracadute a Fano

Il 14 dicembre 2025, a Fano, si è verificato un tragico incidente durante un lancio con il paracadute, che ha causato la morte di Violetta Laiketsion ed Ermes. La notizia ha sconvolto la comunità, lasciando un vuoto e un dolore profondo tra familiari e amici. Una tragedia che ha segnato profondamente la piccola città marchigiana.

© Ilrestodelcarlino.it - Chi sono Violetta ed Ermes, morti nell’incidente col paracadute a Fano Fano, 14 dicembre 2025 – Un tuffo nel vuoto, poi lo schianto. Che ha spazzato via per sempre il sorriso dal volto di Violetta Laiketsion, 63 anni, riminese con origini brasiliane. È finito in tragedia un lancio di paracadutismo alla scuola situata dell’aeroporto di Fano, dove oggi hanno perso la vita due paracadutisti esperti: l'altra vittima, oltre a Violetta, è Ermes Zampa, 70 anni, fanese. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, i paracaduti dei due sportivi si sarebbero intrecciati durante la fase finale della discesa, impedendo un atterraggio in sicurezza. Ilrestodelcarlino.it Si intrecciano i paracadute e precipitano nel vuoto, morti Ermes Zampa e Violetta Laiketsion: il volo e lo schianto. «È successo in pochi secondi» - Un lancio di paracadutismo si è trasformato in tragedia domenica mattina, 14 dicembre 2025, vicino all’aeroporto di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. leggo.it

