Chi sono Maria Antonietta e Colombre la coppia nella vita e sul palco a Sanremo 2026
Maria Antonietta e Colombre sono una coppia sia nella vita che sul palco a Sanremo 2026. Entrambi provenienti dalle Marche, portano sul palco una musica indie e originale. Colombre, nome d’arte di Giovanni Imparato, debutta a Sanremo con un profilo eclettico: cantautore, produttore e insegnante di lettere, arricchendo il festival con la loro presenza.
Tra i cantanti in gara a Sanremo 2026, il Festival presenta una combinazione intrigante e decisamente indie, Maria Antonietta e Colombre, due cantautori marchigiani Colombre, nome d'arte di Giovanni Imparato, debutta a Sanremo 2026 con un profilo eclettico: cantautore, produttore e professore di lettere. La passione per la narrativa gli ispira anche il nome d'arte, preso dal racconto Il colombre di Dino Buzzati. Dopo l'esperienza con i Chewingum, ha intrapreso una carriera solista di successo con l'album Pulviscolo, candidato al Premio Tenco. Ha collaborato con artisti di calibro come Francesco De Gregor i e Mac DeMarco e ha pubblicato il suo ultimo lavoro nel 2023, Realismo magico in Adriatico.
