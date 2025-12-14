Chi sono Maria Antonietta e Colombre la coppia nella vita e sul palco a Sanremo 2026

Maria Antonietta e Colombre sono una coppia sia nella vita che sul palco a Sanremo 2026. Entrambi provenienti dalle Marche, portano sul palco una musica indie e originale. Colombre, nome d’arte di Giovanni Imparato, debutta a Sanremo con un profilo eclettico: cantautore, produttore e insegnante di lettere, arricchendo il festival con la loro presenza.

Tra i cantanti in gara a   Sanremo 2026, il  Festival  presenta una combinazione intrigante e decisamente indie,  Maria Antonietta  e  Colombre, due cantautori marchigiani Colombre, nome d’arte di  Giovanni Imparato,  debutta a  Sanremo 2026  con un profilo eclettico: cantautore, produttore e professore di lettere. La passione per la narrativa gli ispira anche il nome d’arte, preso dal racconto  Il colombre  di  Dino Buzzati. Dopo l’esperienza con i  Chewingum, ha intrapreso una carriera solista di successo con l’album  Pulviscolo, candidato al  Premio Tenco.  Ha collaborato con artisti di calibro come  Francesco De Gregor i e  Mac DeMarco  e ha pubblicato il suo ultimo lavoro nel 2023,  Realismo magico in Adriatico. Metropolitanmagazine.it

