Chi sono le sorelle di Iva Zanicchi Maria Rosa e Wiria e il fratello Antonio

Iva Zanicchi, celebre cantante italiana, ha due sorelle, Maria Rosa e Wiria, e un fratello, Antonio, scomparso nel 2020. Nata da Zefiro ed Elsa Raffaelli, è la terza di quattro figli. Le sue sorelle sono spesso presenti nella sua vita e condividono momenti importanti, come dimostra una sua foto su Instagram del dicembre 2024.

Iva Zanicchi ha due sorelle, Maria Rosa (nata nel 1935) e Wiria (nata nel 1938), e un fratello, Antonio (1943-2020), essendo lei la terza di quattro figli nati da Zefiro ed Elsa Raffaelli; si mostra spesso con le sorelle, che sono molto presenti nella sua vita, come testimonia la sua foto su Instagram nel dicembre 2024 dove posa con loro. La famiglia di Iva Zanicchi è originaria di Vaglie, una frazione del Comune di Ligonchio in provincia di Reggio Emilia. Le sorelle di Iva Zanicchi, Mariarosa e Viria, sono entrambe maggiori e, per quanto riguarda la prima, sappiamo che è nata nel 1936. La seconda ha contratto, insieme alla cantante, il Coronavirus, in occasione di una cresima, la stessa in cui si è infettato Antonio.

Iva Zanicchi e Samira Lui conduttrici di Ok il prezzo è giusto?/ Il retroscena: “Sono pronta ad affiancarla” - Iva Zanicchi e il passato a Ok il prezzo è giusto: "Con Samira Lui ci starebbe bene un'altra conduttrice, una spalla tipo me" ... ilsussidiario.net

Iva Zanicchi: Non frequento più mia sorella, e questo mi fa soffrire - Non disturbare 02/07/2018

